Япония обяжет криптовалютные биржи передавать все данные владельцев активов

Подобные правила пытались принять в 2021 году, но межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сочла закон недостаточно проработанным. После внесённых поправок его одобрили.

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