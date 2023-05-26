Япония обяжет криптовалютные биржи передавать все данные владельцев активов

16:08, 26 мая 2023
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Япония обяжет криптовалютные биржи передавать все данные владельцев активовДля борьбы с отмыванием денег
Япония приняла закон, согласно которому с 1 июня 2023 года все расположенные в стране криптобиржи будут обязаны передавать государственному регулятору полные данные всех владельцев криптоактивов. Новые правила направлены на борьбу с отмыванием денег через криптовалюту.
Подобные правила пытались принять в 2021 году, но межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сочла закон недостаточно проработанным. После внесённых поправок его одобрили.
Передаваемые данные должны включать полную персональную информацию и детализированные сведения о средствах пользователей криптосервисов на их счетах.