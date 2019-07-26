Япония официально объявила Южной Корее торговую войну

"С точки зрения организации эффективного контроля за экспортом это адекватная мера", — подчеркнул господин Суга. Официальное принятие новых правил случится уже 2 августа. Чуть ранее Япония уже заявляла о выводе Южной Кореи из списка тех стран, которые имеют свободный доступ к высокотехнологичным компонентам, разработанным в Японии. Данная мера станет уже вторым шагом со стороны Токио к ухудшению и без того шатких взаимоотношений с Южной Кореей.

Напомним, что еще 1 июля Япония ввела особый контроль за экспортом трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Так, компании, которые хотели поставлять свои разработки в Южную Корею, должны были получать особое разрешение правительства Японии.