Япония ограничит научный обмен и совместные исследования с Китаем и другими странами

Японские власти пересмотрят правила для национальных учебных заведений, чтобы предотвратить утечку продвинутых технологий США, которые могут происходить при научном обмене и совместных исследованиях с Китаем и другими странами. Об этом рассказало издание Nikkei Asian Review.

Растущее количество японских школ и университетов сотрудничают с университетами и компаниями в США, Китае и других странах. Американские власти намереваются внедрить жёсткие ограничения на раскрытие третьим странам продвинутых технологий, изначально появившихся в США.

Японское министерство экономики, промышленности и торговли решило в данной ситуации требуются дополнительные меры безопасности. Для этого будут установлены специальные нормативы для японских университетов на проведение исследований в различных странах и приёма зарубежных студентов.

США планирует ограничить экспорт в Китай и другие страны технологий в 14 областях, включая искусственный интеллект, биотехнологии, геопозиционирование, микропроцессоры, робототехнику, анализ данных, квантовые компьютеры, транспорт и 3D-печать. Эти ограничения будут учтены японскими властями.