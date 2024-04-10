Япония опередила США по объёму государственных субсидий для отрасли чипов

В этом отношении, как ни парадоксально это звучит, Япония обогнала даже США, считающиеся страной с колоссальными инвестициями во внутренний полупроводниковый рынок. Так, Япония тратит на поддержку своего полупроводникового сектора пропорционально больше средств, чем США и другие крупные западные игроки рынка.

Япония за три года вложила в эту отрасль 3,9 трлн иен, или $25,7 млрд, что равно 0,71% валового внутреннего продукта. США за пять лет вложили в полупроводниковую сферу порядка 7,1 трлн в эквиваленте иен, но их доля в ВВП составляет 0,21% — менее трети показателя Японии.

Для сравнения, Франция потратила на эти цели 700 млрд в эквиваленте иен в течение пяти лет, или 0,2% ВВП. Германия — 2,5 трлн, или 0,41%.