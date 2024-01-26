Япония опубликовала первое фото своего модуля на поверхности Луны

Это значительное достижение для японской космической программы, поскольку Япония стала пятой страной, успешно осуществившей мягкую посадку на спутнике Земли.

Фотография была сделана маленьким луноходом LEV-2 (или SORA-Q), который прибыл на Луну на борту SLIM и был катапультирован перед посадкой.

На снимке выше видно, что модуль приземлился вверх ногами, что привело к неработоспособности солнечных панелей и невозможности зарядки аккумуляторов устройства. Однако в JAXA сохраняют надежду на возобновление работы модуля, когда Солнце изменит свое положение на небе.

Это изображение было передано на Землю через другой луноход, LEV-1, подтверждая, что функция связи между двумя луноходами работает нормально.

Основная задача миссии SLIM — демонстрация возможности точной и контролируемой посадки на поверхности спутника, была успешно выполнена: по оценкам, зонд находится всего в 55 метрах от целевой точки.