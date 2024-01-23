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Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2024, 19:00
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Япония отключила лунный модуль для сохранения энергии

Аппарат неудачно прилунился
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует 25 января дать развёрнутую пресс-конференцию о судьбе «Умного посадочного модуля для исследования Луны» (SLIM), который ведомство отключило, чтобы не допустить полной разрядки.
Япония отключила лунный модуль для сохранения энергии

© JAXA

Прилунившись аппарат либо опустился на Луну неправильно из-за ошибки автоматики, либо опрокинулся на бок: возможно, речь идёт о неоптимальной конструкции опор модуля. Ещё одна версия — неправильный угол к Солнцу, в силу чего свет не попадает на аккумуляторы и нет зарядки.

SLIM прибыл на Луну 19 января и проработал меньше 3 часов, затем в JAXA приняли решение отключить модуль во избежание полной разрядки — у миссии ещё есть шанс.

Учёные ждут 31 января, когда над кратером Сиори, где прилунился SLIM, взойдёт Солнце и появится шанс зарядки аппарата. ОТчёт о текущем техническом состоянии SLIM будет готов 25 января, тогда JAXA и даст пресс-конференцию.

Источник:Naked Science
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
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#Луна
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#Япония
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#исследование
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