Япония отключила лунный модуль для сохранения энергии

Прилунившись аппарат либо опустился на Луну неправильно из-за ошибки автоматики, либо опрокинулся на бок: возможно, речь идёт о неоптимальной конструкции опор модуля. Ещё одна версия — неправильный угол к Солнцу, в силу чего свет не попадает на аккумуляторы и нет зарядки.

SLIM прибыл на Луну 19 января и проработал меньше 3 часов, затем в JAXA приняли решение отключить модуль во избежание полной разрядки — у миссии ещё есть шанс.

Учёные ждут 31 января, когда над кратером Сиори, где прилунился SLIM, взойдёт Солнце и появится шанс зарядки аппарата. ОТчёт о текущем техническом состоянии SLIM будет готов 25 января, тогда JAXA и даст пресс-конференцию.