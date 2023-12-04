Япония отложит полет на Марс с 2024 на 2026 год

Это изменение планов вызвано проблемами с ракетой-носителем H3, которая должна была использоваться для запуска космического аппарата.

Изначально запланированный на 2024 год, японский проект Mars Moons Exploration (MMX) предполагал доставку зонда на один из спутников Марса, Фобос.

Задачей миссии было собрать образцы с поверхности Фобоса, что стало бы первым подобным достижением в мире. Эти образцы могли бы предоставить ценную информацию о происхождении и эволюции марсианской системы.

Следующее подходящее окно для запуска к Марсу, учитывая расстояние между планетами, наступит только в 2026 году. Эта миссия обещает стать значительным вкладом в исследование космоса и понимание Красной планеты и ее спутников.