Япония отправит на орбиту улучшенный спутник наблюдения Земли

Запуск состоится в начале второй половины дня 30 июня с космического центра на юго-западе Японии. Ракету-носитель H3 планируется использовать и в июле, если погодные условия не позволят провести запуск в июне.

На борту H3 будет находиться усовершенствованный спутник дистанционного зондирования ALOS-4. Он сможет наблюдать гораздо большую площадь поверхности Земли по сравнению с предыдущей версией ALOS-2. В частности, спутник оснащен инфракрасным сенсором, разработанным Министерством обороны Японии, для контроля за военными действиями, такими как пуски ракет.

Это уже третья попытка запуска ракеты-носителя H3. Первый запуск в марте 2023 года оказался неудачным из-за проблем со второй ступенью. Во время второго запуска в феврале 2024 года ракета успешно вывела на орбиту два коммерческих микроспутника и макет спутника ALOS.