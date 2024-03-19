Япония отправит своих астронавтов на Луну в рамках программы Artemis

Опубликовано 19 марта 2024, 03:00
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Япония отправит своих астронавтов на Луну в рамках программы ArtemisПосле 2028 года
После 2028 года Япония собирается направить двух своих космонавтов на Луну в рамках американской космической программы Artemis. Соглашение может быть достигнуто после запланированной на 10 апреля встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена, пишет ТАСС со ссылкой на статью в японская газета Yomiuri.
Согласно программе Artemis, США планируют осуществить высадку американских астронавтов на Луну в 2026 году, а затем регулярно проводить подобные экспедиции с 2028 года. Япония также выразила желание присоединиться к этим миссиям, и два японских космонавта должны будут принять участие в них. Они будут управлять луноходом Luna Cruiser, который в настоящее время разрабатывается японскими компаниями под руководством корпорации Toyota Motor.
Программа Artemis была обнародована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США весной 2019 года и предусматривает три этапа.