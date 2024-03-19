Япония отправит своих астронавтов на Луну в рамках программы Artemis

Согласно программе Artemis, США планируют осуществить высадку американских астронавтов на Луну в 2026 году, а затем регулярно проводить подобные экспедиции с 2028 года. Япония также выразила желание присоединиться к этим миссиям, и два японских космонавта должны будут принять участие в них. Они будут управлять луноходом Luna Cruiser, который в настоящее время разрабатывается японскими компаниями под руководством корпорации Toyota Motor.

Программа Artemis была обнародована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США весной 2019 года и предусматривает три этапа.