Япония отправит в космос деревянный спутник

Наука и технологии
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Япония отправит в космос деревянный спутникСначала выберут подходящую древесину
В 2023 году японские учёные отправят в космос первый в мире спутник, корпус которого будет выполнен из дерева.
Чтобы определиться, какую именно древесину нужно выбрать, снаружи исследовательского модуля МКС японский космонавт прикрепит несколько видов древесины. Это каменная берёза, магнолия, ямадзакура или горная сакура. Необходимо проверить все свойства и прочность будущего материала в открытом космосе. Отправку древесины в космос учёные планируют в феврале.
В дальнейшем из нужного материала будет выполнен спутник-кубсат с гранью 10 см. Внутри спутника будет размещено исследовательское оборудование.
Источник: Lenta.ru