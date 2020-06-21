Наука и технологии
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Япония планирует отказаться от размещения американских систем ПРО на своей территории
Сообщалось, что размещены они были для защиты от ударов со стороны КНДР
На официальном сайте телеканала NHK был опубликован материал, в котором сообщается о том, что Япония планирует отказаться от размещения американских систем ПРО на своей территории.
Согласно опубликованным данным, правительство страны в скором времени намерено провести заседание Совета национальной безопасности, в рамках которого и может осуществится отзыв плана, подразумевающего размещение наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore американского производства на территории Японии. В опубликованных источником данных сообщается о том, что премьер-министр может также добавить поправки в актуальные принципы программы национальной обороны, которые были внедрены в 2018 году.
Напомним, ранее власти Японии объясняли размещение американских систем ПРО на территории страны защитой от ударов со стороны КНДР.