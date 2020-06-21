Япония планирует отказаться от размещения американских систем ПРО на своей территории

Согласно опубликованным данным, правительство страны в скором времени намерено провести заседание Совета национальной безопасности, в рамках которого и может осуществится отзыв плана, подразумевающего размещение наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore американского производства на территории Японии. В опубликованных источником данных сообщается о том, что премьер-министр может также добавить поправки в актуальные принципы программы национальной обороны, которые были внедрены в 2018 году.

Напомним, ранее власти Японии объясняли размещение американских систем ПРО на территории страны защитой от ударов со стороны КНДР.