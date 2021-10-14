Япония получит подлодку нового поколения на литий-ионных аккумуляторах

Об этом сообщило издание Navalnews. Taigei в переводе с японского означает «Большой кит». Это серия субмарин, пришедших на смену поколению неатомных подлодок Soryu. Главное отличие нового поколения — полный уход от двигателя Стирлинга. Вместо него субмарина ходит на литий-ионных аккумуляторах.

Субмарина Hakugei — «Белый кит» — имеет усовершенствованную систему шноркелей для снижения сигнатуры, ГАС нового поколения и инновационные звукопоглощающие материалы, снижающие её заметность. Для защиты — комплекс противодействия торпедам, отстреливающий ложные цели. Источник также сообщает, что Hakugei станет первой подлодкой класса, способной проводить оперативные развёртывания.

Для максимально тихого хода, отличающего субмарины типа Taigei от предыдущих поколений, в их конструкцию были внесены некоторые изменения. Ключевым является уменьшенная рубка для снижения гидродинамического сопротивления и улучшения шумовых характеристик субмарины, что лодки Taigei и демонстрируют на испытаниях.

Отмечается, что головная субмарина серии была спущена на воду ровно год назад — 14 октября 2020. Теперь настала очередь следующего представителя этого класса.