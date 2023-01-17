Япония пообещала создать крылатую ракету со сменными боеголовками

21:03, 17 января 2023
1 мин.
Япония пообещала создать крылатую ракету со сменными боеголовкамиДля защиты морских границ
Япония создаст три сменные боеголовки для крылатых ракет. Эти боеприпасы предназначены для ведения разведки, нанесения ударов и создания помех в ПВО противника.
Фото: Navyrecognition.com
Дальность ракет с такими боеголовками составит одну тысячу км. Запускать ракеты будут с мобильной установки.
По сообщениям, речь идёт об оборонительных вооружениях, которые будут применяться в случае нарушения морских границ страны.
Разработка оружия должна завершиться к 2026 году.