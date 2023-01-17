Япония пообещала создать крылатую ракету со сменными боеголовками

Дальность ракет с такими боеголовками составит одну тысячу км. Запускать ракеты будут с мобильной установки.

По сообщениям, речь идёт об оборонительных вооружениях, которые будут применяться в случае нарушения морских границ страны.

Разработка оружия должна завершиться к 2026 году.