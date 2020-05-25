Япония потратит в 2020 году почти 3 млрд долларов на покупку ноутбуков для школьников из-за коронавируса

Изначально планировалось, что программа GIGA будет реализована до 2024 года — в ее рамках каждому ученику начальной и средней школы будет предоставлен свой компьютер. По сообщениям источников, близких к правительству Японии, предпочтение в данном вопросе отдается производителям хромбуков, так как подобные девайсы достаточно недороги и могут покрыть все “нужды” учеников.

К слову, на 3 млрд долларов можно будет приобрести порядка 7-8 млн единиц техники, что является крайне удачным показателем.