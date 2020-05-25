Наука и технологии
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Япония потратит в 2020 году почти 3 млрд долларов на покупку ноутбуков для школьников из-за коронавируса
Изначально планировалось, что это будет сделано лишь к 2024 году
Еще в прошлом году правительство Японии разработало программу, в рамках которой планировалось потратить около 3 млрд долларов на покупку ноутбуков для школьников из-за коронавируса. Но, в связи с пандемией коронавируса, планы изменились и данную программу (названную GIGA) будут реализовывать уже в этом году.
Изначально планировалось, что программа GIGA будет реализована до 2024 года — в ее рамках каждому ученику начальной и средней школы будет предоставлен свой компьютер. По сообщениям источников, близких к правительству Японии, предпочтение в данном вопросе отдается производителям хромбуков, так как подобные девайсы достаточно недороги и могут покрыть все “нужды” учеников.
К слову, на 3 млрд долларов можно будет приобрести порядка 7-8 млн единиц техники, что является крайне удачным показателем.