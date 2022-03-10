Япония предоставит корабли-платформы для турецких беспилотников Bayraktar

Это позволит японским кораблям нести на борту турецкие БПЛА. Отмечается, что Bayraktar TB3 получат складное крыло, чтобы их как можно в большем количестве могли нести японские вертолётоносцы.

Корабли типа «Идзумо» могут нести до 28 летательных аппаратов.