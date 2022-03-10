Наука и технологии
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Япония предоставит корабли-платформы для турецких беспилотников Bayraktar

В результате совместимости
Директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщил, что производимые предприятием беспилотники Bayraktar TB3, благодаря своей конструкции совместимы с японскими вертолётоносцами типа «Идзумо».
Япония предоставит корабли-платформы для турецких беспилотников Bayraktar

Это позволит японским кораблям нести на борту турецкие БПЛА. Отмечается, что Bayraktar TB3 получат складное крыло, чтобы их как можно в большем количестве могли нести японские вертолётоносцы.

Корабли типа «Идзумо» могут нести до 28 летательных аппаратов.

Источник: Lenta.ru
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