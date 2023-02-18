Япония предупредила американцев о способности Северной Кореи атаковать США

22:20, 18 февраля 2023
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Япония предупредила американцев о способности Северной Кореи атаковать СШАУпавшей в Японии межконтинентальной ракетой
В субботу, 18 февраля, КНДР выпустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая упала в исключительной экономической зоне Японии, к западу от острова Хоккайдо. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, поручивший оперативно собрать и предоставить правительству всю необходимую информацию.
Фото: Agi.it
В итоге министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что дальность полёта упавшей в стране северокорейской ракеты превышала 14 тысяч км, что говорит о возможности Северной Кореи достать до континентальной Америки.
В связи с этим Хамада подчеркнул, что МБР Пхеньяна могла достигнуть территории США.