Япония предупредила американцев о способности Северной Кореи атаковать США

В итоге министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что дальность полёта упавшей в стране северокорейской ракеты превышала 14 тысяч км, что говорит о возможности Северной Кореи достать до континентальной Америки.

В связи с этим Хамада подчеркнул, что МБР Пхеньяна могла достигнуть территории США.