Ferra

Япония пригрозила сбивать российские самолеты над Курилами

А затем извинилась
Министр обороны Японии Такэси Ивая приказал военным страны сбивать российские самолеты над Курильскими островами. Несмотря на то, что данная территория принадлежит России, японская сторона начала оспаривать это, запланировав добавление островов в свой состав.

Разумеется, ответ российской стороны на столь резонансное заявление не заставил себя долго ждать. Так, представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков в своем обращении для Японии сообщил, что ее намерения будут идентифицированы как прямая агрессия, что приведет к немедленной жесткой реакции.

На данный момент японская сторона осознала потенциальную угрозу и извинилась за высказывания главы Министерства обороны. ”Япония вынуждена принести России официальные извинения в связи с угрозой, выдвинутой министром обороны Такэси Ивая. Слова министра вызывают у нас глубочайшее сожаление, мы оцениваем их, как неуместные. Токио готов продолжать диалог и предоставить запрашиваемые Москвой гарантии.”, - сообщил Мунэо Судзуки, советник по вопросам обороны и безопасности Японии.

Самое читаемое