Япония пригрозила сбивать российские самолеты над Курилами

Разумеется, ответ российской стороны на столь резонансное заявление не заставил себя долго ждать. Так, представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков в своем обращении для Японии сообщил, что ее намерения будут идентифицированы как прямая агрессия, что приведет к немедленной жесткой реакции.

На данный момент японская сторона осознала потенциальную угрозу и извинилась за высказывания главы Министерства обороны. ”Япония вынуждена принести России официальные извинения в связи с угрозой, выдвинутой министром обороны Такэси Ивая. Слова министра вызывают у нас глубочайшее сожаление, мы оцениваем их, как неуместные. Токио готов продолжать диалог и предоставить запрашиваемые Москвой гарантии.”, - сообщил Мунэо Судзуки, советник по вопросам обороны и безопасности Японии.