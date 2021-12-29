Япония раскрыла сроки полёта своего первого космонавта на Луну

В случае, если у них всё получится, то японский космонавт станет в принципе первым неамериканцем, побывавшим на естественном спутнике Земли. Произойти же это должно в рамках программы «Артемида» — инициативы, которая всё же находится под руководством США.

Сообщается, что Япония также планирует запустить собственный зонд для исследования Марса. Этот проект намечен на 2024 год. В рамках него специалисты также надеются найти способы получения солнечной энергии в космосе.

Напомним, что соседствующий со страной Китай также стремится стать крупной космической державой. В планах Пекина достичь этого статуса уже к 2030 году. В Поднебесной также намерены высадить собственных астронавтов на Луну.