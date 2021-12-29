Япония раскрыла сроки полёта своего первого космонавта на Луну

Наука и технологии
Сегодня в 12:28
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Япония раскрыла сроки полёта своего первого космонавта на ЛунуА также дальнейшие планы по освоению космического пространства
Власти Японии опубликовали свежий график отправки своего первого космонавта на Луну. Теперь это знаменательное для страны событие должно состояться во второй половине 2020-х годов.
В случае, если у них всё получится, то японский космонавт станет в принципе первым неамериканцем, побывавшим на естественном спутнике Земли. Произойти же это должно в рамках программы «Артемида» — инициативы, которая всё же находится под руководством США.
Сообщается, что Япония также планирует запустить собственный зонд для исследования Марса. Этот проект намечен на 2024 год. В рамках него специалисты также надеются найти способы получения солнечной энергии в космосе.
Напомним, что соседствующий со страной Китай также стремится стать крупной космической державой. В планах Пекина достичь этого статуса уже к 2030 году. В Поднебесной также намерены высадить собственных астронавтов на Луну.
Источник: Reuters