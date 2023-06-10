Япония создаст крылатую противокорабельную ракету

Как сообщается, ракета будет оснащена парой выдвижных крыльев и четырьмя хвостовыми стабилизаторами. Оружие должно быть создано с 2023 по 2027 год. На разработку выделено $257 млн.

Планируется, что ракету будут запускать с кораблей, подлодок, самолётов и наземных установок. Ракета может использоваться как для радиоэлектронной борьбы, так и для разведывательных задач и ударов по наземным целям.

KHI разрабатывает к ракете и турбовентиляторный двигатель KJ300. Для навигации могут использоваться инерциальная и спутниковая системы, а головная самонаводящаяся часть будет оснащена инфракрасным или радиочастотным датчиком, либо это будет комбинированный вариант. Длина ракеты составит от 6 до 10 метров, дальность полёта — более 1 тысячи км, скорость — порядка 0,8 числа Маха.