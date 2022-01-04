Япония создаст рельсовые пушки для борьбы с гиперзвуковыми ракетами

Технология называется рельсотрон. Она позволит запускать снаряды за счёт энергии, генерируемой при подаче электрического тока в магнитное поле. Такие снаряды быстрее по сравнению с обычными боеприпасами, и стрелять ими можно непрерывно.

Уровень технологий для борьбы с гиперзвуковым оружием в Японии называют «дырой в обороне». Существующие ракеты-перехватчики ограничены скоростью около 1700 м/с. Ожидается, что скорость перехватчиков, запускаемых из электромагнитных рельсовых пушек, составит более 2 тысяч м/с. На стадии исследований прототип достиг скорости почти 2300 м/с.

Увеличение скорости повышает вероятность того, что перехватчик сможет поразить другую гиперзвуковую ракету до того, как она достигнет цели. Способность стрелять перехватчиками в быстрой последовательности также повышает шансы поразить ракету, летящую со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз.

Рельсовые пушки также могут стрелять перехватчиками с разной скоростью. Манипулируя количеством подаваемой электроэнергии, операторы могут регулировать скорость полёта боеприпаса. Такие решения будут зависеть от скорости приближающихся ракет.

Отмечается, что для увеличения скорости, снаряды для рельсотронов должны быть изготовлены из прочного материала, который может легко проводить электричество. В Министерстве обороны Японии считают, что смогут использовать передовые технологии японских компаний в области материалов.

При этом в оборонном ведомстве Японии заявили, что рельсотроны нужны не для перехвата ракет, а для предотвращения их появления.