Япония создаст танкер для перевозки морем батарей, чтобы подзаряжать регионы с дефицитом энергии

Японский стартап озаботился проблемой нехватки энергии в регионах, поскольку переход от классических источников энергии к углеродно-нейтральным, возобновляемым грозит разрывом в возможностях выработки электроэнергии из солнечного света, ветра и волн. Просто потому, что не во всех регионах будет такая возможность.

Частично эту проблему предлагается решить за счёт внедрения вот таких плавучих зарядных станций. Танкер-powerbank будет состоять из 96 батарей суммарной ёмкостью 241 МВт*ч для перевозки энергии на расстояние до 300 км. Длина танкера будет составлять 140 метров, ширина — 20 метров, осадка — 6 метров.

Судно будет перевозить электричество, выработанное в регионах с развитой для этих целей инфраструктурой туда, где своей энергии мало или нет вовсе.