Япония создаст вакцину для вечного иммунитета от COVID-19

Согласно имеющимся данным, над проектом трудятся специалисты из Токийского института медицинских наук. Что интересно, в основу свежего исследования легла разработанная в XVIII веке вакцина против оспы.

В случае, если эксперимент окажется удачным, то первая версия препарата может быть готова уже в 2023 году. Тогда же начнутся и его клинические испытания.

Напомним, что ранее, 28 декабря 2021 года, министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Сигэюки Гото поделился планами на будущее. Как оказалось, правительство страны намерено ускорить процесс вакцинации людей старше 65 лет бустерными дозами от заражения коронавирусом.