Япония сыграет в «космический бильярд», проверяя защиту Земли от астероидной угрозы

Цель этой миссии — освоить методы защиты Земли, обеспечивающие безопасность человечества от небесных угроз. Космический аппарат, которому уже удалось собрать образцы с астероида Рюгу в декабре 2020 года, будет использовать свои расширенные возможности. Несмотря на превышение проектного срока службы, JAXA планирует провести дистанционное обновление системы управления положением космического аппарата, что обеспечит точность во время предстоящего космического рандеву.

После того как в прошлом году NASA удалось изменить орбиту астероида с помощью космического аппарата DART, гонка по защите Земли от более чем 30 000 известных объектов, сближающихся с Землей, усиливается.