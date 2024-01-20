Япония вместе с лунным модулем отправила на спутник Земли двух роботов

Модуль быль запущен 7 сентября 2023 года, а прилунился 20 января в 0:20 по японскому времени. По информации JAXA, первый робот под названием LEV-1 отделился от модуля при зависании над Луной.

По данным, роботы находятся в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны. Но на уточнение координат у японского агентства уйдёт не меньше месяца.

«Робот LEV-1, вероятно, отделился во время зависания над Луной. При отделении он автоматически излучает радиоволны, они были нами получены. Поэтому мы считаем, что LEV-1 и LEV-2 успешно отделились», — сообщило JAXA.