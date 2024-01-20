Япония вместе с лунным модулем отправила на спутник Земли двух роботов

Опубликовано 20 января 2024, 23:24
1 мин.
Япония вместе с лунным модулем отправила на спутник Земли двух роботовПохоже, машины успешно прилунились
Японское агентство аэрокосмических исследований, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) сообщило об отделении двух исследовательских роботов от лунного модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).
Модуль быль запущен 7 сентября 2023 года, а прилунился 20 января в 0:20 по японскому времени. По информации JAXA, первый робот под названием LEV-1 отделился от модуля при зависании над Луной.
По данным, роботы находятся в районе кратера Сиори на видимой стороне Луны. Но на уточнение координат у японского агентства уйдёт не меньше месяца.
«Робот LEV-1, вероятно, отделился во время зависания над Луной. При отделении он автоматически излучает радиоволны, они были нами получены. Поэтому мы считаем, что LEV-1 и LEV-2 успешно отделились», — сообщило JAXA.
Новости партнеров
Новости партнеров