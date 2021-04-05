Япония воспользуется американскими истребителями для защиты от Китая

Японские власти намерены «не допустить китайской военной активности в районе островов Сенкаку», пишет The Japan News. В самом Китае эти острова предпочитают называть «спорными».

Для защиты своих интересов, японские военные намерены разместить истребители пятого поколения F-35 «на минимально возможном расстоянии от островов Сенкаку». Прямо сейчас они уже находятся на базе Мисава. Следующей точкой из размещения станет авиабаза на острове Кюсю.

Что интересно, всё те же японские журналисты отмечают, что истребители F-35 Японии смогут кооперироваться с истребителями ВВС и ВМС США.