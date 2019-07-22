Япония возродит армию, которую ей запретили после Второй мировой войны

Премьер-министр после выборов уже успел сделать несколько заявлений касательно внешний политики страны. Так, в эфире японского телевидения он сказал, что планирует до 2021 года провести референдум по внесению изменений в существующую конституцию страны. 2021 год выбран не спроста — именно тогда заканчивается его нынешний срок нахождения у власти. В ходе предвыборной кампании Абэ не раз подчеркивал, что граждане должны высказать своё мнение на проблему девятой статьи конституции, провозглашающей отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. По мнению премьер-министра, нынешнее развитие нестабильности в азиатском регионе дает Японии полное право отказаться от “мирной” статьи конституции и создать вместо “сил самообороны” полнофункциональную армию.