Япония впервые успешно запустила посадочный модуль на Луну

Запуск ракеты-носителя H2A с модулем SLIM прошёл с космодрома Танэгасима. Интересно, что запуск несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.

SLIM — это уникальный аппарат, предназначенный для отработки технологии высокоточной посадки на Луну. Модуль имеет размеры 2,4 на 2,7 метра и весит около 200 кг. Он оснащён камерой для анализа состава лунных пород, в частности, количества железа и других элементов.

Ожидается, что модуль выйдет на лунную орбиту в течение трёх-четырёх месяцев и попытается приземлиться на поверхность Луны в январе–феврале 2024 года.

В дополнение к этому, ракета также выведет на орбиту рентгеновский телескоп XRISM, разработанный совместно с NASA и Европейским космическим агентством.