Япония впервые успешно запустила посадочный модуль на Луну

Япония впервые успешно запустила посадочный модуль на ЛунуСпустя несколько попыток
Япония успешно отправила свой первый посадочный модуль на Луну. И это, будем честны, имеет все шансы стать историческим событием, которое станет вехой в космических исследованиях.
Запуск ракеты-носителя H2A с модулем SLIM прошёл с космодрома Танэгасима. Интересно, что запуск несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.
SLIM — это уникальный аппарат, предназначенный для отработки технологии высокоточной посадки на Луну. Модуль имеет размеры 2,4 на 2,7 метра и весит около 200 кг. Он оснащён камерой для анализа состава лунных пород, в частности, количества железа и других элементов.
Ожидается, что модуль выйдет на лунную орбиту в течение трёх-четырёх месяцев и попытается приземлиться на поверхность Луны в январе–феврале 2024 года.
В дополнение к этому, ракета также выведет на орбиту рентгеновский телескоп XRISM, разработанный совместно с NASA и Европейским космическим агентством.