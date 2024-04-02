Япония всерьёз озадачилась из-за новой гиперзвуковой ракеты, выпущенной КНДР

Сеул и Токио — основные союзники США на Дальнем Востоке. Поэтому сразу после заявления южнокорейской стороны о пуске ракеты со стороны КНДР, Япония ответила критикой, заявив о нагнетании напряжённости.

Кроме того, ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, но страна вслед за Республикой Корея заявила об усилении технологического сотрудничества в рамках усилий по развитию проекта коллективной безопасности.

Как сообщает издание Nikkei Asia, премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил КНДР за запуск ракеты, так как это негативно сказывается на мире и стабильности в регионе.