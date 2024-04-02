Япония всерьёз озадачилась из-за новой гиперзвуковой ракеты, выпущенной КНДР

Опубликовано 02 апреля 2024, 22:20
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Япония всерьёз озадачилась из-за новой гиперзвуковой ракеты, выпущенной КНДРЯпония осудила КНДР вслед за заявлением Южной Кореи
Премьер-министр Японии осудил пуск Северной Кореей испытательной версии твердотопливной гиперзвуковой баллистической ракеты. О пуске сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
© Stefan Krasowski / Wikimedia Commons
Сеул и Токио — основные союзники США на Дальнем Востоке. Поэтому сразу после заявления южнокорейской стороны о пуске ракеты со стороны КНДР, Япония ответила критикой, заявив о нагнетании напряжённости.
Кроме того, ракета упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, но страна вслед за Республикой Корея заявила об усилении технологического сотрудничества в рамках усилий по развитию проекта коллективной безопасности.
Как сообщает издание Nikkei Asia, премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил КНДР за запуск ракеты, так как это негативно сказывается на мире и стабильности в регионе.
Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
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