Япония выделит Samsung $140 млн на строительство завода по производству чипов

По информации, Samsung получит 50% от государственных субсидий Японии, вливаемых в сферу производства полупроводников. Всего на эти цели необходимо не менее 40 млрд иен.

Завод будет заниматься такими техпроцессами, которые называются упаковкой микрочипов. В этом отношении Samsung занимает своё место на рынке, на котором также сосредоточены усилия Intel и TSMC. Отрасль требует всё более мощные чипы, а строительство завода — ответ Samsung на эти вызовы.

В Samsung заявили, что уже с октября получили большое количество заказов на чипы «в передовой упаковке от нескольких клиентов в области высокопроизводительных вычислений в стране и за рубежом».