Япония занялась подготовкой к внедрению мобильных сетей 6G

Для того, чтобы внедрение проходило максимально эффективно, планируется создать специальный совет экспертов, в состав которого войдут различные технические специалисты из отрасли, представители частного бизнеса, а также соответствующих ведомств. По планам правительства Японии, все эти люди должны будут уже к лету текущего года разработать комплексную стратегию перехода на новый формат связи.

Напомним, что мобильная сеть пятого поколения 5G будет массово внедрена на территории Японии уже ближайшей весной. В данном вопросе, к слову, одна из самых технологичных стран мира уже отстала от США и Южной Кореи, где использование 5G уже началось.