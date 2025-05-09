Япония запустила ещё один частный модуль для исследования Луны

В качестве полезной нагрузки модуль несёт научные приборы и микролуноход. Как отмечается, это уже второй аппарат HAKUTO-R, разработанный компанией ispace, который запущен после предыдущей неудачной попытки из-за сбоя бортового компьютера. Исследовательские приборы включают инструмент для электролиза воды, датчик радиации, компоненты для эксперимента по выращиванию одноклеточного организма эвглены, микро-ровер Tenacious с камерой и устройством для сбора реголита, а также различные предметы.

Как сообщает портал Space.com, запущенный 15 января 2025 года вместе с лунным модулем Blue Ghost компании Firefly Aerospace, японский Resilience совершил несколько оборотов вокруг Земли, после чего вышел на окололунную орбиту и отправился к Луне по более длинной, чем обычно, траектории.