Япония запустила усовершенствованный спутник наблюдения Земли

Спутник ALOS-4 предназначен для сбора данных о Земле, которые будут использоваться для реагирования на стихийные бедствия и картографирования. Он также оснащен инфракрасным датчиком, разработанным Министерством обороны Японии, для наблюдения за военной активностью, такой как пуски ракет.

Это третий запуск ракеты H3. Первый полет в феврале 2024 года прошёл успешно, а дебютный запуск в прошлом году закончился неудачей — ракета вышла из строя и была уничтожена вместе с полезной нагрузкой, спутником ALOS-3.

Новый спутник ALOS-4 является более совершенной версией ALOS-2, и будет работать совместно с предшественником.

Ракета H3 должна заменить нынешнюю основную ракету H-2A, которая будет выведена из эксплуатации после двух оставшихся запусков.