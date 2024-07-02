Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2024, 06:45
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Япония запустила усовершенствованный спутник наблюдения Земли

На новой ракете-носителе
Японское космическое агентство JAXA успешно запустило новую ракету-носителя H3 вместе со спутником дистанционного зондирования Земли ALOS-4. Запуск состоялся 1 июля 2024 года с космодрома Танегасима на юго-западе Японии.
Япония запустила усовершенствованный спутник наблюдения Земли

© Ferra.ru

Спутник ALOS-4 предназначен для сбора данных о Земле, которые будут использоваться для реагирования на стихийные бедствия и картографирования. Он также оснащен инфракрасным датчиком, разработанным Министерством обороны Японии, для наблюдения за военной активностью, такой как пуски ракет.

Это третий запуск ракеты H3. Первый полет в феврале 2024 года прошёл успешно, а дебютный запуск в прошлом году закончился неудачей — ракета вышла из строя и была уничтожена вместе с полезной нагрузкой, спутником ALOS-3.

Новый спутник ALOS-4 является более совершенной версией ALOS-2, и будет работать совместно с предшественником.

Ракета H3 должна заменить нынешнюю основную ракету H-2A, которая будет выведена из эксплуатации после двух оставшихся запусков.

Япония запустила усовершенствованный спутник наблюдения Земли
© Kyodo News via AP
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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