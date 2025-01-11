Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник-кубсат

Опубликовано 11 января 2025, 01:301 мин.
Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник-кубсатВ сотрудничестве с NASA
NASA в декабре 2024 года вывело на орбиту пять спутников-кубсатов, которые стартовали с МКС. Среди космических аппаратов был LignoSat — первый в мире деревянный спутник, запущенный JAXA — Японским агентством аэрокосмических исследований. Это эксперимент по применению древесины в космосе.
© Kyoto University
Предыдущий эксперимент на борту станции позволил определить оптимальный вариант для конструкции LignoSat — панели из магнолии хоноки длиной 10 см, соединённые по методу японского соединения древесины. В ходе эксперимента исследователи будут оценивать деформацию дерева, его реакцию на температуру и радиацию в космосе, а также изучать геомагнитные уровни, чтобы определить влияние геомагнитного поля на деревянный спутник.
«Результаты исследования возможностей использования древесины в космосе могут привести к инновационным решениям в будущем. Это создаёт перспективу более экологичных альтернатив для обычных спутников», — отмечает издание Phys.org.