Наука и технологии
Опубликовано 11 января 2025, 01:30
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Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник-кубсат

В сотрудничестве с NASA
NASA в декабре 2024 года вывело на орбиту пять спутников-кубсатов, которые стартовали с МКС. Среди космических аппаратов был LignoSat — первый в мире деревянный спутник, запущенный JAXA — Японским агентством аэрокосмических исследований. Это эксперимент по применению древесины в космосе.
Япония запустила в космос первый в мире деревянный спутник-кубсат

© Kyoto University

Предыдущий эксперимент на борту станции позволил определить оптимальный вариант для конструкции LignoSat — панели из магнолии хоноки длиной 10 см, соединённые по методу японского соединения древесины. В ходе эксперимента исследователи будут оценивать деформацию дерева, его реакцию на температуру и радиацию в космосе, а также изучать геомагнитные уровни, чтобы определить влияние геомагнитного поля на деревянный спутник.

«Результаты исследования возможностей использования древесины в космосе могут привести к инновационным решениям в будущем. Это создаёт перспективу более экологичных альтернатив для обычных спутников», — отмечает издание Phys.org.

Источник:Phys.org
Автор:Андрей Кадуков
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