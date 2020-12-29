Япония запустит в космос деревянный спутник

По словам профессора Университета Киото Такао Дой, который также является космонавтом, в момент возвращения на Землю, часть спутников оставляет в верхних слоях атмосферы мини-частицы алюминия, тем самым загрязняя её, передаёт BBC. В случае же, если главным материалом спутника будет дерево, то оно без труда сгорит при возвращении на нашу планету. К тому же будет решена проблема с осыпанием Земли обломками.

На данный момент нет информации, какой именно сорт деревьев планируется использовать для производства. При этом BBC, ссылаясь на данные Всемирного экономического форума, уточнило, что на сегодняшний день вокруг Земли вращается около 6 000 спутников. Большая часть из них не работает, представляя из себя обыкновенной мусор. По прогнозам же специалистов, уже к 2028 году число запущенных спутников и вовсе увеличится более чем в два раза — до 15 000.