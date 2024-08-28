Япония завершила лунную миссию SLIM: модуль замолчал навсегда

Опубликовано 28 августа 2024, 10:301 мин.
Япония завершила лунную миссию SLIM: модуль замолчал навсегдаПопытки выйти с аппаратом на связь не увенчались успехом
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) официально сообщило о завершении лунной миссии SLIM. Модуль, переживший на спутнике Земли три лунные ночи, перестал отвечать на попытку выйти на связь.
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Как сообщается в пресс-релизе агентства, 23 июня модулю SLIM была послана команда об отключении. До этого специалисты JAXA безуспешно пытались связаться с аппаратом.
В JAXA считают, что в целом миссия прошла успешно, так как модуль проработал дольше запланированного: аппарат был настроен на пребывание на Луне только одну ночь, а пробыл там три таких периода.