Наука и технологии
Опубликовано 28 августа 2024, 10:30
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Япония завершила лунную миссию SLIM: модуль замолчал навсегда

Попытки выйти с аппаратом на связь не увенчались успехом
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) официально сообщило о завершении лунной миссии SLIM. Модуль, переживший на спутнике Земли три лунные ночи, перестал отвечать на попытку выйти на связь.
Япония завершила лунную миссию SLIM: модуль замолчал навсегда

© JAXA

Как сообщается в пресс-релизе агентства, 23 июня модулю SLIM была послана команда об отключении. До этого специалисты JAXA безуспешно пытались связаться с аппаратом.

В JAXA считают, что в целом миссия прошла успешно, так как модуль проработал дольше запланированного: аппарат был настроен на пребывание на Луне только одну ночь, а пробыл там три таких периода.

Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков
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