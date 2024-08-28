Япония завершила лунную миссию SLIM: модуль замолчал навсегда

Как сообщается в пресс-релизе агентства, 23 июня модулю SLIM была послана команда об отключении. До этого специалисты JAXA безуспешно пытались связаться с аппаратом.

В JAXA считают, что в целом миссия прошла успешно, так как модуль проработал дольше запланированного: аппарат был настроен на пребывание на Луне только одну ночь, а пробыл там три таких периода.