Япония заявила об отказе от бензиновых авто к 2035 году

Ожидается, что к обозначенному сроку у покупателей будет возможность приобрести лишь гибриды, электромобили и автомобили на топливных элементах, сообщает NHK. А уже к 2050 году Япония намерена полностью обнулить уровень собственных выбросов в атмосферу углекислого газа и прочих парниковых отходов.

Стоит отметить, что страна восходящего солнца не единственная, демонстрирующая намерения отказаться от бензиновых авто в ближайшее время. Так, например, Великобритания планирует запретить их продажу ещё раньше — к 2030 году, в то время как Франция — к 2040 году.