Японию подстрекают к созданию собственного ядерного оружия

Японию подстрекают к созданию собственного ядерного оружияВряд ли это кого-то может обрадовать
По мнению автора, Соединённые Штаты уступают России и Китаю в области атомного оружия. А потому они не в силах вступиться за Японию, в случае необходимости.
На фоне якобы «растущей угрозе» со стороны России, КНР и Северной Кореи, Японии необходимо создать собственное ядерное оружие, которое является наивысшим уровнем сдерживания, считает Яно.
Даже если обладающая ядерным потенциалом страна начинает проигрывать в конфликте с применением обычных сил, она может не допустить эскалации или заставить противника играть по своим правилам за счёт ядерных угроз.
По мнению журналиста, Япония имеет все необходимые для создания подобного вооружения технические и финансовые возможности. Но при этом власти страны отказываются это делать из-за гарантий Соединенных Штатов.