Японию подстрекают к созданию собственного ядерного оружия

По мнению автора, Соединённые Штаты уступают России и Китаю в области атомного оружия. А потому они не в силах вступиться за Японию, в случае необходимости.

На фоне якобы «растущей угрозе» со стороны России, КНР и Северной Кореи, Японии необходимо создать собственное ядерное оружие, которое является наивысшим уровнем сдерживания, считает Яно.