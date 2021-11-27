Японию захлестнуло воровство аккумуляторов с электровелосипедов

Как отмечается, полиция нескольких японских префектур сообщает о троекратно возросшем количестве краж велосипедных аккумуляторов в 2021 году по сравнению с 2019 годом. Устройства достаточно легко снимать с велосипедов, а впоследствии разбирать. К тому же их учёт никто не ведёт.

В отличие от велосипедов, которые нумеруются, и поэтому их практически не крадут, оборот аккумуляторов до сих пор не взят государством под контроль. Кроме того, серийный номер таких изделий напечатан на наклейке, которую без труда можно удалить.

В полиции Японии говорят, что количество краж велосипедных аккумуляторов стабильно растёт и продолжит расти в следующем году. Этому способствует всеобщий ажиотаж вокруг экологичного транспорта и тот факт, что велосипеды в некоторых районах Японии являются единственным повседневным средством передвижения.