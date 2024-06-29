Японская автомобильная компания разработает ИИ-чип для независимости от Nvidia

Об этом рассказал руководитель группы полупроводников в компании Turing Мотофуми Кашивая. По его словам, уже в ближайшее время японская автомобильная промышленность столкнётся с ростом затрат и потенциально меньшей свободой проектирования, «поскольку чипы искусственного интеллекта становятся всё дороже, а зависимость от зарубежных компаний, таких как Nvidia, растёт».

Но важной вехой в развитии независимого проектирования оборудования является прежде всего именно разработка собственных ИИ-чипов. Это необходимо для закрытия нужд производства автомобильных автопилотов с ИИ-функционалом. При закупке у таких компаний, как Nvidia, японская промышленность теряет львиную долю потенциала.

«Японские компании по производству чипов были хороши для более чистых форм управления автомобилем, но в тех областях, где в игру вступает фактор искусственного интеллекта, Nvidia становится более конкурентоспособной», — подчеркнул Кашивая.