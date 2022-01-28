Японская клиника положительно отозвалась о вакцинах "Спутник"

Представители Hibiya Kokusai Clinic К.Косака и А.Судзуки сделали акцент на преимуществах «Спутника V» и «Спутника Лайт», а также отметили авторитет наших вакцин в международном медицинском сообществе, о котором можно сказать судя по многочисленным исследованиям и публикациям, они приводят в пример известный медицинский журнал «The Lancet», сообщается на странице российского посольства в Facebook.

Косака и Судзуки во всех подробностях рассказали об этапах дальнейшей работы, по результатом которой отечественные вакцины должны пройти сертификацию на территории Японии.