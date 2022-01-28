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Японская клиника положительно отозвалась о вакцинах "Спутник"И рассказала о дальнейших планах
В Посольстве России в Японии состоялась пресс-конференция совместно с медицинским учреждением Hibiya Kokusai Clinic, посвященная проведению доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на базе японской клиники.
Представители Hibiya Kokusai Clinic К.Косака и А.Судзуки сделали акцент на преимуществах «Спутника V» и «Спутника Лайт», а также отметили авторитет наших вакцин в международном медицинском сообществе, о котором можно сказать судя по многочисленным исследованиям и публикациям, они приводят в пример известный медицинский журнал «The Lancet», сообщается на странице российского посольства в Facebook.
Косака и Судзуки во всех подробностях рассказали об этапах дальнейшей работы, по результатом которой отечественные вакцины должны пройти сертификацию на территории Японии.
Источник: Facebook