Японская компания заменила практически всех сотрудников склада на роботов

Автор материала пишет, что появление подобных роботов является последним шагом на пути к полной автоматизации различных процессов на складах компании на родине. В будущем подобные технологии планируется использовать и в других странах, в которых Uniqlo имеет складские помещения. При этом сами сотрудники компании отдельно подчеркивают важность и необходимость подобных инновационных решений, в первую очередь для процветания компании.

”Нанимать работников становится тяжело. Тяжелее, чем кажется большинству людей. Мы должны быть на переднем краю инноваций, продолжать пробовать и ошибаться, потому что только компании, которые смогут обновить свои бизнес-модели, выживут в будущем”, — отметил исполнительный вице-президент Fast Retailing Такуя Джимбо.