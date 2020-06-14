Японская ракета развалилась в воздухе через несколько минут после запуска

Запуск в режиме реального времени транслировался на официальном сайте Interstellar Technologies. Несмотря на то, что ракете удалось взлететь без проблем, всего через несколько минут она развалилась в воздухе. Экспертами на сегодняшний день все еще не установлено, по какой причине возникла поломка.

Предполагаемая стоимость проекта не превышает 445 тыс долларов. Сама ракета в длину составляла порядка 10 метров, тогда как ее диаметр всего 50 см. Что касается веса ракеты, то он составил около тонны.