Наука и технологии
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Японская ракета развалилась в воздухе через несколько минут после запуска
Это произошло в ночь с 13 на 14 июня
В ночь с 13 на 14 июня японская компания Interstellar Technologies осуществила очередной запуск ракеты MOMO. Однако событие обернулось неудачей, поскольку японская ракета развалилась в воздухе всего через несколько минут после запуска.
Запуск в режиме реального времени транслировался на официальном сайте Interstellar Technologies. Несмотря на то, что ракете удалось взлететь без проблем, всего через несколько минут она развалилась в воздухе. Экспертами на сегодняшний день все еще не установлено, по какой причине возникла поломка.
Предполагаемая стоимость проекта не превышает 445 тыс долларов. Сама ракета в длину составляла порядка 10 метров, тогда как ее диаметр всего 50 см. Что касается веса ракеты, то он составил около тонны.