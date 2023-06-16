Японская слива оказалась эффективным средством для борьбы с болезнями сердца

Японская слива, или абрикос японский (Prunus mume), — дерево, широко распространённое в Азии. Сырые плоды есть нельзя из-за высокой концентрации токсинов, зато из них делают сок и вино, безопасные для употребления. Известно, что концентрат сока японский сливы — популярная пищевая добавка, которая очень полезна для сердца.

Чтобы подтвердить эту информацию, учёные провели эксперименты на клетках кровеносных сосудов и на мышах. При экспериментах на клетках исследователи обнаружили, что концентрат сока ослабляет сигналы, провоцируемые гормоном ангиотензином II, играющим центральную роль в развитии гипертонии.

В ходе экспериментов на мышах контрольной группе грызунов давали обычную воду, тестовой — содержащую концентрат сока. Мыши, получавшие сок сливы, не страдали от развития гипертонии, а сосудистая сеть животных была защищена от воздействия ангиотензина II. Наблюдался минимальный рост и расширение аорты, тогда как у мышей из контрольной группы отмечалась выраженная гипертрофия аорты. Также обнаружилось, что концентрат сока ослабляет действие иммунных клеток, запускающих воспалительные процессы, связанные с гипертонией.

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