Японские и Корейские разработчики приложений заинтересовались RuStore

Запрос на размещение приложений в RuStore от иностранных разработчиков в 2024 году значительно увеличился — в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Каждый месяц паблишеры загружают более 400 новых приложений. Дмитрий Панкрушев, руководитель RuStore, поделился этой информацией на Kazan Digital Week.

Панкрушев отметил, что наполнение каталога иностранными приложениями стало ключевым направлением для RuStore. Для этого команда старается упростить процесс публикации для зарубежных студий. Например, время онбординга для нерезидентов сократилось вдвое, а модерация приложений занимает всего около 30 минут.

Большинство разработчиков, публикующих свои приложения в RuStore, представляют Китай и страны СНГ. Однако недавно в магазине стали доступны первые приложения из Японии, Южной Кореи и Марокко. Это расширение ассортимента говорит о растущем интересе международных разработчиков к платформе.