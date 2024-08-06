Японские компании начали уходить из Китая

Количество японских компаний, ведущих бизнес в Китае, сократилось на 9,4% с 2012 года. Несмотря на это, в 2024 году число компаний увеличилось на 328 по сравнению с 2022 годом. Однако, авторы отчёта утверждают, что интерес японских компаний к открытию магазинов в Китае уменьшается более стремительно, чем показывают данные.

Это объясняется удвоением стоимости рабочей силы за последние десять лет и растущими рисками из-за напряжённых отношений с США. Всё больше компаний видят управленческий риск в размещении Китая в центре своих цепочек поставок и предпочитают интегрировать местные филиалы или переводить их в Юго-Восточную Азию.