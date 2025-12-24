Японские магазины остановили заказы на сборку ПК из-за дефицита памяти

К примеру, розничная сеть TSUKUMO полностью остановила прием заказов на системы под брендами G-Gear и eX.computer. Компания Mouse Computers приостановила продажи компьютеров марок NEXTGEAR, G TUNE и DAIV с 23 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.

Магазины отмечают, что даже выполнение уже принятых обязательств затруднено из-за сокращения складских запасов и невозможности закупать компоненты по стабильным ценам. После возобновления продаж в январе покупателей ожидает повышение цен на готовые системы.

Ситуация усугубляется сезонным спросом в преддверии праздников и общим дефицитом на рынке, вызванным ажиотажем вокруг технологий искусственного интеллекта.