Японские санкции: власти страны запретили ввозить в Россию вакцины, роботов и радиоактивные материалы

Японские санкции: власти страны запретили ввозить в Россию вакцины, роботов и радиоактивные материалыВпрочем, как-нибудь переживём
Япония объявила о новом пакете санкций против России. На этот раз Страна восходящего солнца запретила поставки роботов, радиоактивных материалов, вакцин и медицинских препаратов.
Фото: Dhaka Tribune
Запрет, который вступит в силу 3 февраля 2023 года, распространяется на широкий спектр оборудования и материалов, в том числе используемых на ядерных объектах, в разведке нефти и природного газа, химикатов, а также различных видов медицинского и научного оборудования.
Отметим, что вовсе не первый раз, когда Япония вводит санкции против России. В прошлом страна уже заморозила активы нескольких российских банков и организаций. Также она запретила поставки более 500 наименований товаров, включая полупроводники, коммуникационное оборудование, программное обеспечение и станки.
Новые санкции расширят этот список, включив в него еще более 80 наименований товаров.