Японские санкции: власти страны запретили ввозить в Россию вакцины, роботов и радиоактивные материалы

Запрет, который вступит в силу 3 февраля 2023 года, распространяется на широкий спектр оборудования и материалов, в том числе используемых на ядерных объектах, в разведке нефти и природного газа, химикатов, а также различных видов медицинского и научного оборудования.

Отметим, что вовсе не первый раз, когда Япония вводит санкции против России. В прошлом страна уже заморозила активы нескольких российских банков и организаций. Также она запретила поставки более 500 наименований товаров, включая полупроводники, коммуникационное оборудование, программное обеспечение и станки.

Новые санкции расширят этот список, включив в него еще более 80 наименований товаров.