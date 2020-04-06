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Японские студенты “пришли” на выпускной при помощи роботов с лицами-планшетами
А все из-за пандемии коронавируса
Несмотря на то, что во многих странах был введен режим самоизоляции, это не значит, что нужно обязательно отменять свои планы, ведь можно просто их модифицировать. Так, японские студенты "пришли" на выпускной при помощи роботов с лицами-планшетами.
В японском университете Business Breakthrough University близилась ежегодная пора выпускных, однако вспыхнувшая пандемия коронавируса внесла в планы выпускников свои коррективы. Однако студенты решили не упускать возможность присутствовать на торжественном мероприятии и провести свой выпускной в весьма необычном формате. Так, группа из четверых ребят прикрепили к управляемыми ими же роботам планшеты, которые в режиме реального времени транслировали происходящее.
На уникальном выпускном на студентов, которые пришли на выпускной при помощи роботов с лицами-планшетами были надеты традиционные академические шапочки и мантии. Кроме того, на мероприятии они получили дипломы из рук самого ректора университета.