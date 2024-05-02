Японские ученые протестировали 6G-интернет со скоростью до 100 Гбит/сек

Это значительный прогресс по сравнению с предыдущими тестами, когда удалось достичь скорости 240 Гбит/с, но только на расстоянии 20 метров.

Основное нововведение 6G по сравнению с текущим стандартом 5G заключается в использовании более высоких частот.

В то время как 5G оперирует в диапазоне до 40 ГГц, новая технология использует так называемые «суб-ТГц» частоты, которые находятся в диапазоне от 100 до 300 ГГц.

Эти частоты позволяют значительно увеличить скорость передачи данных, однако также повышают риск возникновения помех.

Разработка и тестирование передатчика 6G является важным шагом на пути к созданию инфраструктуры для нового стандарта связи, который планируется внедрить к 2030 году.