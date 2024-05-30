Японские ученые создали деревянный спутник для испытаний в космосе

Разработчики считают, что деревянные спутники станут более экологичным решением в будущем. Спутник под названием LignoSat изготовлен из магнолии и на следующей неделе будет передан японскому космическому агентству JAXA.

В сентябре его отправят на Международную космическую станцию (МКС) на ракете SpaceX с космодрома имени Кеннеди. С МКС спутник выпустят для проверки его прочности и устойчивости к суровым условиям космоса.