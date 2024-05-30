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Наука и технологии
Опубликовано 30 мая 2024, 11:15
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Японские ученые создали деревянный спутник для испытаний в космосе

Размером 10 на 10 сантиметров
Японские ученые создали первый в мире деревянный спутник. Крошечный аппарат размером 10 на 10 сантиметров отправится на орбиту Земли на ракете SpaceX в сентябре. Спутник из дерева сгорит при входе в атмосферу, не засоряя окружающую среду металлическими частицами, как это происходит с обычными спутниками.
Японские ученые создали деревянный спутник для испытаний в космосе

© Ferra.ru

Разработчики считают, что деревянные спутники станут более экологичным решением в будущем. Спутник под названием LignoSat изготовлен из магнолии и на следующей неделе будет передан японскому космическому агентству JAXA.

В сентябре его отправят на Международную космическую станцию (МКС) на ракете SpaceX с космодрома имени Кеннеди. С МКС спутник выпустят для проверки его прочности и устойчивости к суровым условиям космоса.

Японские ученые создали деревянный спутник для испытаний в космосе
© Kyoto University /Sumitomo Forestry
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#космос
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#спутник